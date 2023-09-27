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Тренер Красножан о поцелуе Рубиалеса: Соответствует западным трендам

Тренер Красножан о поцелуе Рубиалеса: Соответствует западным трендам

Юрий Красножан, главный тренер женской сборной России по футболу, высказал свое мнение по поводу инцидента на финале женского чемпионата мира, на котором бывший глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес поцеловал футболистку Дженни Эрмосо.

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