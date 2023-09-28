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Источник: Учителя школы-интерната в Чите отказываются от классного руководства из-за того, что им перестали за него платить

Источник: Учителя школы-интерната в Чите отказываются от классного руководства из-за того, что им перестали за него платить

14 учителей Кадетской школы-интерната Забайкальского края, которая находится в Чите по ул. 3-я Кооперативная, подали заявления на отказ от классного руководства из-за того, что им перестали за него доплачивать, сообщил ZAB.

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