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Волынец предложила ввести запрет на продажу газировки для детей

Волынец предложила ввести запрет на продажу газировки для детей

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила запретить продажу сильногазированных безалкогольных сахаросодержащих напитков детям до 18 лет.

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