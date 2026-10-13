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Калужские новости

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Супругов из Боровского района обвиняют в кражах на 86 тысяч рублей

Супруги совершили 12 эпизодов краж на 86 тысяч рублей из сетевого магазина, где женщина работала кассиром.

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