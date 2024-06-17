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Рудковская о том, почему Муравьева не выступит в шоу Плющенко: «Соня запросила серьезную сумму, пока мы не можем ей ее предложить»

— Яна, давайте сразу с места в карьер — вы хотели бы пригласить Соню Муравьеву в предстоящие шоу? — Я официально пригласила ее и в «Золушку», и в «Спящую красавицу».

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