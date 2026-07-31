Овечкин о лучшем футболисте ЧМ-2026: «Месси. В финале футбол был нудный, скучный. Когда игрок Аргентины удалился, уже все было понятно»

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Капитан « Вашингтона » Александр Овечкин высказался о финале ЧМ-2026 по футболу между Испанией и Аргентиной (1:0).

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