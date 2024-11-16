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  • Eduard
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Рогов: ВС России выбили украинские войска из села в Запорожье

Рогов: ВС России выбили украинские войска из села в Запорожье

Русские войска отбили и зачистили от украинского контингента село Дорожнянка в Запорожской области.Вооруженные силы России выбили украинские войска из села Дорожнянка Запорожской области, сообщил член Общественной палаты России Владимир Рогов.

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