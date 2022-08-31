Кому принадлежат известные латвийские предприятия

Латвия, конечно, позиционирует себя, как могучее государство, экономически сильное, с принципами демократии и, разумеется, влияющее на политику в мире! Вполне серьезно! Об этом трубят каждый день латышские СМИ! Я, правда, не знаю, а кто верит… Видимо, правящие националы себя убедили в этом, отрастив брюхо на людских слезах, и сейчас втюхивают Евросоюзу свою политику, хотя внешний долг Латвии приблизился к 20 миллиардов евро! Создавать, как говорят националы-последователи латышских легионеров СС, «светлый образ Латвии» обязаны все, кто живет в стране! О дурных вещах – молчать, а то уголовное дело состряпают! Не дай Бог, а кто-то прознает о нищенстве Латвии, офигительно бедственном положение пенсионеров, малоимущих… Это уже не светлый образ Латвии.