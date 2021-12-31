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Экс-сенатор о беседе Путина и Байдена: Важно, что они переговорили

Экс-сенатор о беседе Путина и Байдена: Важно, что они переговорили

скриншот видео Бывший сенатор от республиканской партии США Брюс Маркс, помогавший экс-президенту Дональду Трампу оспорить результаты выборов в 2020 году, оценил телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

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