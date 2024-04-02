Появились первые снимки макета Starship HLS в Центре подготовки астронавтов NASA

Макет корпуса Starship HLS / © Smarter Every Day Полукруг, запечатленный на снимках, представляет собой корпус Starship HLS, а меньший круг внутри — это шлюзовая камера, через которую астронавты попадут на поверхность Луны.
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