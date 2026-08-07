Сотрудники наркоконтроля пресекли незаконное культивирование наркосодержащих растений в Тамбовской области

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тамбовской области провели оперативные мероприятия, в результате которых удалось пресечь незаконное культивирование наркосодержаших растений в г.
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