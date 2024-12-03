Продажи комбайнов и тракторов в России рухнули

По итогам первых десяти месяцев 2024 года продажи новой отечественной сельхозтехники в России упали на 16,5 процента в денежном выражении по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 167,5 миллиарда рублей.
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