Небензя заявил, что Украина оказалась на грани полного поражения

Украина оказалась на грани полного поражения, несмотря на масштабную помощь Запада, заявил российский постпред при Организации Объединенных Наций Василий Небензя на заседании Совбеза, посвященном украинскому кризису.
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