"Время молодых": специалисты сферы молодежной политики Волгоградской области приглашаются к участию во всероссийской премии Премия "Время молодых" в 2024 году пройдет по номинациям ☀️ "Событие года"; ☀️ "Сообщества молодых"; ☀️ "Друг молодых" (коммерческие компании, поддерживающие молодежные инициативы); ☀️ "Место молодых"; ☀️ "Голос молодых" (Лучшие молодежные СМИ); ☀️ "ГосСтарт"; ☀️ "Друг России" 🔥 Также участников ждут на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства Профессиональное соревнование проводится по направлениям 🔴 "Рядом с молодежью: управление молодёжной политикой", 🔴 "Время профессионалов: технологии работы с молодёжью", 🔴 "Вклад в будущее: молодёжная политика и воспитательная работа", 🔴 "Дорогу молодым: управление талантами и раскрытие потенциала в компаниях и ведомствах", 🔴 "Министр молодежи 2024", 🔴 "Команда молодежного центра", 🔴 "Команда муниципалитета".