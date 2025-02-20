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Российские таксисты пожаловались на «АвтоВАЗ»

Российские таксисты пожаловались на «АвтоВАЗ»

Ассоциация «Национальный совет такси» (НСТ) попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить «АвтоВАЗ» на предмет завышения цен на автомобили Lada Granta и Lada Vesta для таксомоторных компаний.

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