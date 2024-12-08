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  • boris555 Да не тот
    Просрали вместе с асадом.В Госдуме раскрыл...
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Россиянам рассказали о возможной доиндексации пенсий

Россиянам рассказали о возможной доиндексации пенсий

В 2025 году индексация страховых пенсий россиян может оказаться больше и превысить анонсированные 7,3 процента, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

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