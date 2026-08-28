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Медицина 2.0

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Врач привел примеры полезного завтрака для школьника

Врач привел примеры полезного завтрака для школьника

Утреннее меню школьника должно быть составлено таким образом, чтобы у него на протяжении всего учебного дня оставался высокий уровень энергии и не снижалась концентрация внимания, заявил врач-педиатр медицинской компании «СберЗдоровье» Дмитрий Казаков.

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