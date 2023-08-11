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Дембеле подписал контракт с «ПСЖ» до 2028 года (Фабрицио Романо)

Дембеле подписал контракт с «ПСЖ» до 2028 года (Фабрицио Романо)

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что вингер «Барселоны» подписал контракт с парижанами. Срок соглашения – до 2028 года.

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