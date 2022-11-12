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Браун, Хорфорд и Брогдон не сыграют с «Детройтом»

Несколько ключевых игроков «Бостона» пропустят сегодняшний матч против «Детройта». Джейлен Браун испытывает проблемы с коленом, Эл Хорфорд чувствует дискомфорт в спине, а Малкольм Брогдон – в левом подколенном сухожилии.

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