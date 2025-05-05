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Муж Алсу кардинально сменил имидж после развода

Муж Алсу кардинально сменил имидж после развода

Ян Абрамов всегда пользовался тем, что на него были, да и стоит полагать, остаются падки женщины. И, если обычно изменения во внешности после развода, расставания или другого жизненного потрясения происходят у женщины, то на этот раз Алсу осталась внешне такой же, как и многие годы назад, а вот Ян решил – настало время перемен.

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