ЭНЕРГИЯ ДНЯ 28 мая 2022 года

Энергетический прогноз на двадцать восьмое мая две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1043=Биология является Центральной Наукой Мироздания и ключом к пониманию всего Сущего = В Жизни есть три великих тайны: для рыбы — это вода, для птицы — это воздух, для человека — он сам = В отличие от толпы, Единение - это слияние усилий единомышленников, делающих всё осознанно =Всё очень просто: если Душа и Разум пребывают в согласии, остальное налаживается автоматически =Встретить человека — это подарок судьбы, но люди не встречаются — они обретают друг друга ="В ходе всего происходящего, напряжение будет исчезать, а зрение - становиться всё более ясным" = Главное то, что дано тебе Природой и есть самое лучшее для тебя - это твоя индивидуальность = Далеко не все заслуживают вашей доброты.