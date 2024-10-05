21-летний рязанец совершил покушение на убийство своих родителей

В отношении молодого человека 2003 года рождения возбуждено уголовное дело. По данным следствия, злоумышленник напал на своих родителей и нанес им несколько ножевых ударов в область головы, шеи и туловища.
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