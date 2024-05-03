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Настя Ивлеева передала солдатам на СВО «Буханки» и дроны

Настя Ивлеева передала солдатам на СВО «Буханки» и дроны

Блогер подчеркнула, что занималась помощью российским военным и до скандальной «голой вечеринки»Блогер Настя Ивлеева призналась, что помогает российским военным в зоне проведения спецоперации.

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