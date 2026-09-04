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Эскалация бессилия. Что стоит за угрозами Зеленского «закрыть» российское небо?

Эскалация бессилия. Что стоит за угрозами Зеленского «закрыть» российское небо?

Если обратить внимание на то, в каком антураже, точнее, с каким сопровождением со стороны западных союзников Зеленский озвучивал свои угрозы насчёт фактического закрытия российского воздушного пространства, становится очевидным, по крайней мере, мне, что перед нами довольно характерная попытка эскалации в условиях, когда эскалировать уже особенно нечем и некуда.

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