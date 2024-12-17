Ван И: встречи Путина и Си Цзиньпина углубили сотрудничество РФ и КНР

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Министр иностранных дел КНР Ван И в ходе конференции по международной ситуации и китайской дипломатии отметил, что три встречи президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина способствовали усилению сотрудничества России и Китая.
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