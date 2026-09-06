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Добровольцев с категорией «Д» допустят к службе в региональных подразделениях «БАРС»

Добровольцев с категорией «Д» допустят к службе в региональных подразделениях «БАРС»

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею Героя России, военкора Евгения Поддубного о привлечении добровольцев с категорией «Д» к службе в региональных подразделениях «БАРС».

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