Фицо заявил Путину о готовности наложить вето на запрет поставок энергоресурсов из России

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе визита в Кремль для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что его страна готова наложить вето в ЕС на запрет поставок энергоресурсов из РФ.
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