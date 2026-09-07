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Пегула – на твит, что не она, а Гауфф и Йович – будущее американского тенниса: «С чего бы мне быть будущим тенниса, мне 32»

Третья ракетка мира Джессика Пегула ответила на твит болельщика, который заявил, что не она, а Коко Гауфф и Ива Йович – будущее американского женского тенниса.

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