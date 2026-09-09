Политолог Михаил Бурда рассказал, как мигрантов учат ненавидеть Россию

Ненавидеть Россию мигрантов учат с самого детства. Удивительно, но это и в России происходит. Свою оценку дал политолог Михаил Бурда.
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Официальный покровитель мигрантов Хуснулин. Вот и выясняйте и решайте там,на верху, зачем ему это надо.
За 2 дня 7-я выкладка этого бреда.Не рефлексируйте,распространяйте,как завещал Навальный.