Заявление представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Марка Адамса о том, что спорт «вне политики», представляет собой крайнюю степень цинизма и демонстрирует политику двойных стандартов организации.
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