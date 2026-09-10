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Чем удивили часовые бренды на Geneva Watch Days

Чем удивили часовые бренды на Geneva Watch Days

Часы с волчьей пастью, турбийон с планетарием и бутылка бургундского в комплекте — женевские премьеры показывают, как часовщики ищут новые способы вызывать эмоции.

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