Чат-боту Александре исполнилось три года

За три года чат-бот Александра ответила на 5,5 миллиона вопросов о работе городского транспорта. Об этом рассказал руководитель столичного Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии