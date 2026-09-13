Военный обозреватель Александр Артамонов: Мир для России возможен только в случае отказа Украины от нацизма

Военный обозреватель Александр Артамонов забрал последнюю надежду тех, кто рассчитывал на внутренний переворот в Киеве.
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Уважаемые Комментаторы!
Слушая Политологов Любого Ранга, Особенно Их ЗАВЕРЕНИЯ, Что События Будут Происходить по Сценарию, Описанному Ими НЕ Забудьте После "Скинуть Лапшу УшеЙ"!!!
В НАШЕЙ России Всё и Вся Зависит от "ХОТЕЛОК" Первого Лица!!!
Вот ТАК!!!
Про возможном завершении СВО и взятии Киева говорится уже пятый год, только воз и ныне там.
Придётся п-дить небратьев дотла. А бояться, что мы с ними расплевались навсегда не стоит. Укры сребролюбивы: если РФ будет богатой и процветающей, то любить станут неистово. Как евреи немцев залюбили...
Разве безоговорочная капитуляция националистического режима Украины,не будет говорить о запрете и уничтожение национализма на Украине,как было с победой и безоговорочной капитуляции фашистской Германии! Чтобы ни Европа,ни Америка больше посмели раскачивать Украину!