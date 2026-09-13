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Военный обозреватель Александр Артамонов: Мир для России возможен только в случае отказа Украины от нацизма

Военный обозреватель Александр Артамонов: Мир для России возможен только в случае отказа Украины от нацизма

Военный обозреватель Александр Артамонов забрал последнюю надежду тех, кто рассчитывал на внутренний переворот в Киеве.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Виктор Попов
Виктор Попов

Уважаемые Комментаторы! 
Слушая Политологов Любого Ранга, Особенно Их ЗАВЕРЕНИЯ, Что События Будут Происходить по Сценарию, Описанному Ими НЕ Забудьте После "Скинуть Лапшу УшеЙ"!!! 
В НАШЕЙ России Всё и Вся Зависит от "ХОТЕЛОК" Первого Лица!!! 
Вот ТАК!!!

Профиль пользователя Владимир Петров
Владимир Петров

Придётся п-дить небратьев дотла. А бояться, что мы с ними расплевались навсегда не стоит. Укры сребролюбивы: если РФ будет богатой и процветающей, то любить станут неистово. Как евреи немцев залюбили...

Профиль пользователя виталий панов
виталий панов

Разве безоговорочная капитуляция националистического режима Украины,не будет говорить о запрете и уничтожение национализма на Украине,как было с победой и безоговорочной капитуляции фашистской Германии! Чтобы ни Европа,ни Америка больше посмели раскачивать Украину!