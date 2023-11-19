В России могут начать производство доступных авто для россиян - «Моторинвест»

Завод «Моторинвест», производящий под Липецком электромобили российского бренда Evolute, не против начать производство автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), которые мол будут доступны для россиян.
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