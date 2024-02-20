В последней декаде февраля начинается период солнечной интерференции – явления, происходящего в преддверии весеннего равноденствия, когда Солнце встает в одну линию со спутниками связи и наземными передающими станциями.
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