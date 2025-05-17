Путин подписал указ о праздновании 300-летия Суворова

Президент подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения полководца Александра Суворова. Согласно документу, правительство должно сформировать оргкомитет, который займется подготовкой и проведением праздничных мероприятий, после чего будет утвержден план празднования.
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