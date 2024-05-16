🥶 Снова заморозки: в Крыму предупредили о минусовой температуре в ближайшие дни В степных и предгорных районах 17 и 18 мая полуострова ожидаются заморозки до -1 градуса, сообщили в ГУ МЧС России по РК.
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🥶 Снова заморозки: в Крыму предупредили о минусовой температуре в ближайшие дни В степных и предгорных районах 17 и 18 мая полуострова ожидаются заморозки до -1 градуса, сообщили в ГУ МЧС России по РК.