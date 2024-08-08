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Начальник Владупрадор задержан по обвинению во взятке путевками в Сочи

Начальник Владупрадор задержан по обвинению во взятке путевками в Сочи

Руководитель дорожного управления правительства Владимирской области подозревается в получении взятки за приемку дорог в Киржачском районе.

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