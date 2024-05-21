Не удивимся, если скоро не то что экстерном категорию Д давать будут, но и если её дополнительной нагрузкой не будут вручать, как сейчас дебетовые карты.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Не удивимся, если скоро не то что экстерном категорию Д давать будут, но и если её дополнительной нагрузкой не будут вручать, как сейчас дебетовые карты.