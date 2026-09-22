Происшествия
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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад об обстоятельствах гибели людей в результате пожара в торговом комплексе в Республике Башкортостан

Глава ведомства затребовал доклад об обстоятельствах гибели людей в результате пожара в торговом комплексе в Республике Башкортостан

Следственными органами СК России по Республике Башкортостан по факту пожара в торгово-сервисном комплексе «Солнечный» города Стерлитамака  расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

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