КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ – ТОТ САМ ВИНОВАТ

МП

Михаил Пантюхин

Стадии регрессии "цеевропейцев": Потеряли Родину, стали бандерОВЦАМИ! Потеряли экономику, все советское разворовали/просрали! Потеряли связи с Россией, дешёвый газ и т п! Потеряли независимость, даже землю зелебобик продал! Потеряли народ, одни в могилах до 1 миллиона и больше, другие в гейропе под голубых менять, третьи залезли в щели, осталось только подполье воюющих против нацистов! Ну что майданутые вы поняли, кто вас так "любит"!!!??? 3,14здец!!!