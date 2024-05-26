Несколько дней назад на украине в официальную силу вступил закон о мобилизации, вследствие чего и так пустые улицы украинских городов стали еще больше напоминать картину из фильмов ужасов.
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ – ТОТ САМ ВИНОВАТ
Комментарии
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МП
Михаил Пантюхин
Стадии регрессии "цеевропейцев": Потеряли Родину, стали бандерОВЦАМИ! Потеряли экономику, все советское разворовали/просрали! Потеряли связи с Россией, дешёвый газ и т п! Потеряли независимость, даже землю зелебобик продал! Потеряли народ, одни в могилах до 1 миллиона и больше, другие в гейропе под голубых менять, третьи залезли в щели, осталось только подполье воюющих против нацистов! Ну что майданутые вы поняли, кто вас так "любит"!!!??? 3,14здец!!!
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1 д.
НЭ
Наталья Эрнст
Самое страшное для них это то - что от них отвернулся сам Бог !.
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1 д.
Лариса Галахова
Вот что значит жид дорвавшийся до власти
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21 час.
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