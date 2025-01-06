Сверхпроводимость наизнанку: Оксид индия демонстрирует аномальный квантовый переход

А вы знали, что мир сверхпроводников, казалось бы, подчиняющийся строгим законам, иногда преподносит сюрпризы? Недавнее исследование, проведенное командой физиков из Франции и Германии, пролило свет на весьма необычное поведение оксида индия при переходе между сверхпроводящим и изолирующим состояниями.
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