Сверхпроводимость наизнанку: Оксид индия демонстрирует аномальный квантовый переход

А вы знали, что мир сверхпроводников, казалось бы, подчиняющийся строгим законам, иногда преподносит сюрпризы? Недавнее исследование, проведенное командой физиков из Франции и Германии, пролило свет на весьма необычное поведение оксида индия при переходе между сверхпроводящим и изолирующим состояниями.