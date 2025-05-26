Алтайские грибники похвастались первым урожаем маслят и майской рядовки. Фото

Также жители региона продолжают собирать сморчки Маслята и майская рядовка / Фото: "Грибы и грибники Алтайского края" Алтайские грибники вновь делятся результатами тихой охоты: на этот раз удалось собрать урожай маслят и майской рядовки.
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