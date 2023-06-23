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Ловим садового крота трехлитровой банкой

Садовые кроты доставляют массу хлопот, копая под участком норы и портя корневую систему растений. Но опытные дачники придумали простой способ выловить крота обычной трехлитровой банкой – она закапывается в земле рядом с норой крота и маскируется.

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