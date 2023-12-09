Учитывая, что человек на 90% состоит из воды, то, по сути, мы просто слишком беспокойные огурцы...

Сцены из провинциальной жизни.Маленький городок, ателье пошива одежды.Клиент – продавцу:- Сколько стоит этот костюм?Продавец:- Что вы сказали, простите?- Я хотел узнать, сколько стоит вон тот костюм!Разобравшись, наконец, чего от него хотят, рассеянный и, по-видимому,глуховатый продавец громко кричит мастеру, который сидит в соседнейкомнате за стеной:- Эй, Степан, сколько стоит та серая двойка, которую ты шил дляпрезентации?- Девятьсот пятьдесят рублей, - рассеянно бормочет мастер, поглощенныйсвоим делом.