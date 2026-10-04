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Россиян предупредили, что мошенники начали писать про пенсии от имени Соцфонда

Россиян предупредили, что мошенники начали писать про пенсии от имени Соцфонда

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Мошенники придумали новую схему обмана россиян: теперь они рассылают сообщения якобы от Социального фонда и сообщают о "перерасчете пенсии".

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