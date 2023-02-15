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Российские стоматологи рассказали о нехватке иностранных препаратов

Российские стоматологи рассказали о нехватке иностранных препаратов

Российские стоматологи рассказали о нехватке иностранных препаратов Какие-то можно заменить российскими аналогами с меньшей эффективностью, но некоторым замен нет Российские стоматологи рассказали о проблемах с закупкой иностранных препаратов.

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