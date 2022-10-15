Военное обозрение

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Глава Африканской энергетической палаты: Африка «разводится» с Францией

Глава Африканской энергетической палаты: Африка «разводится» с Францией

Армия Мали Франция, как и остальная Западная Европа, сильно ревнует Африку к её новому другу – России, так как они всегда считали этот континент своей вотчиной, отметил председатель Африканской энергетической палаты Энджей Аюк.

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