На Соловках стартовал юбилейный XX межрегиональный слет юных моряков «Соловецкая школа юнг»

Торжественное открытие состоялось на базе Соловецкого музея-заповедникаТоржественное открытие состоялось на базе Соловецкого музея-заповедникачастниками слета стали делегации из Архангельска, Северодвинска и Костромы, а также ребята из поселка Соловецкий.
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