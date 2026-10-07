ВС РФ нанесли массированный удар по производству ракет «Фламинго» на Украине

Предприятия, задействованные в производстве и хранении крылатых ракет «Фламинго» и беспилотников большой и средней дальности, поражены в результате массированного ночного удара ВС России.
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